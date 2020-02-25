2020-02-25T08:27:25+03:00
Общество

В садовом кооперативе в Удмуртии обнаружили тело мужчины

К спасателям обратился сторож кооператива
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/pssudmФото: instagram.com/pssudm
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В Удмуртии сторож садового кооператива Сарапульского района обнаружил тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Погибший постоянно жил на территории кооператива. Спасатели Сарапула транспортировали погибшего по труднодоступному участку дороги на снегоходе с волокушами до автодороги и передали тело полицейским, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в строящемся доме на Воткинском шоссе в Ижевске обрушился лестничный пролет. Есть погибшие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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