В садовом кооперативе в Удмуртии обнаружили тело мужчины
В Удмуртии сторож садового кооператива Сарапульского района обнаружил тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Погибший постоянно жил на территории кооператива. Спасатели Сарапула транспортировали погибшего по труднодоступному участку дороги на снегоходе с волокушами до автодороги и передали тело полицейским, - сообщает пресс-служба.
Напомним, в строящемся доме на Воткинском шоссе в Ижевске обрушился лестничный пролет. Есть погибшие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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