2020-02-25T09:45:03+03:00
Общество

Житель Удмуртии накопил 77 административных штрафов

Ему пришлось их оплатить под контролем судебных приставов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии местному жителю пришлось оплатить 77 административных штрафов после наложения ареста на машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- После наложения ареста на машину должник оплатил задолженность по штрафам за нарушение ПДД на общую сумму 105 тысяч рублей. При этом мужчина внес исполнительский сбор не по каждому неоплаченному штрафу, поэтому ему еще придется оплатить 41 тысячу рублей, - сообщает пресс-служба.

Контролировать задолженность удобно подписавшись на приложение «ФССП», это та же самая версия базы должников, только для телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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