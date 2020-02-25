2020-02-25T10:29:52+03:00
Происшествия

«Оформил кредит на умершую родственницу»: жителя Удмуртии подозревают в мошенничестве

Подозреваемый был ранее судим за незаконный сбыт наркотиков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, подозреваемый в приложении одного из банков оформил кредит, подавая заявку, ввел данные своей недавно умершей родственницы. Банк заявку одобрил, и были перечислены деньги в сумме 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Мужчина погашать кредит не намеревался, его причастность к совершению преступления была установлена полицейскими. Также, оказалось, что подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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