«Оформил кредит на умершую родственницу»: жителя Удмуртии подозревают в мошенничестве

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:29:52+03:00

Подозреваемый был ранее судим за незаконный сбыт наркотиков

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, подозреваемый в приложении одного из банков оформил кредит, подавая заявку, ввел данные своей недавно умершей родственницы. Банк заявку одобрил, и были перечислены деньги в сумме 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Мужчина погашать кредит не намеревался, его причастность к совершению преступления была установлена полицейскими. Также, оказалось, что подозреваемый был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого. Какое наказание ему назначили.

- В садовом кооперативе в Удмуртии обнаружили тело мужчины.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU