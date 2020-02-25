2020-02-25T12:29:54+03:00
Общество

Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий

25 февраля ожидается мокрый снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков 25 февраля ожидается мокрый снег.

- Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Также перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками стоит проявлять особое внимание. А водителям-новичкам Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния, - сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Пешеходам рекомендуется быть внимательнее при переходе дороги, переходить только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в тёмное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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