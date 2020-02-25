Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:29:54+03:00

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Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков 25 февраля ожидается мокрый снег.

- Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Также перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками стоит проявлять особое внимание. А водителям-новичкам Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния, - сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Пешеходам рекомендуется быть внимательнее при переходе дороги, переходить только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в тёмное время суток.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину.

- Еще одно ДТП с пострадавшими произошло 24 февраля. На этот раз в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU