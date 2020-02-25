2020-02-25T11:59:28+03:00
Общество

Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину

На протяжении нескольких часов они слышала странные звуки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Сарапуле (Удмуртия) жильцы одного из домов спасли соседку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- На протяжении нескольких часов жильцы слышали стук в стены и странные звуки. Решили вызвать полицию. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру, где обнаружили пожилую женщину. Она не могла самостоятельно ходить, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Спасатели передали женщину врачам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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