Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину
В Сарапуле (Удмуртия) жильцы одного из домов спасли соседку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- На протяжении нескольких часов жильцы слышали стук в стены и странные звуки. Решили вызвать полицию. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру, где обнаружили пожилую женщину. Она не могла самостоятельно ходить, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
Спасатели передали женщину врачам скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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