Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:59:28+03:00

На протяжении нескольких часов они слышала странные звуки

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В Сарапуле (Удмуртия) жильцы одного из домов спасли соседку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- На протяжении нескольких часов жильцы слышали стук в стены и странные звуки. Решили вызвать полицию. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру, где обнаружили пожилую женщину. Она не могла самостоятельно ходить, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Спасатели передали женщину врачам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU