«42 телефона и виртуальная пробка готова»: ижевчане повторили эксперимент немецкого художника
Двое ижевчан решили повторить эксперимент немецкого художника, который возил по дорогам тележку с 99 телефонами и устроил 10-балльную пробку на улицах Берлина.
Всего в создании «виртуальной пробки» приняли участие 42 человека. Они на время отдали свои телефоны, которые положили в контейнер и провезли по улицам О. Кошевого и Клубной на машине. А потом провезли телефоны в чемодане.
Фото: яндекс карты
– «Гугл-карты» и медленное движение на машине не отреагировали на создание пробок. Но у нас получилось создать виртуальную пробку на дорогах в приложении Яндекс.Карты, пройдя пешком с чемоданом, – рассказывают организаторы.
Молодые люди не собираются останавливаться и планируют проводить другие эксперименты, какие – пока держат в тайне.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Эта история о преодолении трудностей»: актер, сыгравший Калашникова побывал на программе «Вечерний Ургант».
- Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий.
Ижевчане с помощью телефонов утроили виртуальную пробку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»