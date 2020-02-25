«42 телефона и виртуальная пробка готова»: ижевчане повторили эксперимент немецкого художника

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:47:31+03:00

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Двое ижевчан решили повторить эксперимент немецкого художника, который возил по дорогам тележку с 99 телефонами и устроил 10-балльную пробку на улицах Берлина.

Всего в создании «виртуальной пробки» приняли участие 42 человека. Они на время отдали свои телефоны, которые положили в контейнер и провезли по улицам О. Кошевого и Клубной на машине. А потом провезли телефоны в чемодане.

Фото: яндекс карты

– «Гугл-карты» и медленное движение на машине не отреагировали на создание пробок. Но у нас получилось создать виртуальную пробку на дорогах в приложении Яндекс.Карты, пройдя пешком с чемоданом, – рассказывают организаторы.

Молодые люди не собираются останавливаться и планируют проводить другие эксперименты, какие – пока держат в тайне.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/762753" frameborder="0"></iframe> Ижевчане с помощью телефонов утроили виртуальную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU