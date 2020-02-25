«Эта история о преодолении трудностей»: актер, сыгравший Калашникова, побывал на программе «Вечерний Ургант»

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:03:10+03:00

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В эфире программы «Вечерний Ургант» (16+) побывал актер Юрий Борисов, который сыграл главную роль в фильме «Калашников». Он рассказал Ивану Урганту о фильме и роли.

- Фильм про человека, у которого была идея изобрести оружие. Потому что оно было нужно людям. Прототипы автомата постоянно в фильме есть, но они не проходят конкурс, потому что находится образец лучше. Эта история о том, как человек преодолевает какие-то трудности на своем пути. Когда он уже почти достиг своей цели, но чего-то еще не хватает. В этом случае это Михаил Калашников, у которого много плюсов и минусов, как я выяснил, готовясь к этой роли, но я не буду о них рассказывать, потому что я попытался показать это в кино, - сказал Юрий Борисов.

Также ведущий предложил Борисову наощупь распознать детали автомата Калашникова.

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Юрий Борисов Вечерний Ургант. 1252 выпуск от 24.02.2020.Юрий Борисов представит биографический фильм Калашников , в котором сыграл главную роль.

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ИСТОЧНИК KP.RU