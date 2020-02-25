За выходные в Ижевске выявлено 32 пьяных водителя
В Ижевске за выходные выявлено и исключено из процесса дорожного движения 32 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В выходные были проведены рейды на выявление пьяных водителей сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Росгвардии по Удмуртии. Все пойманные водители привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Всего с начала года было выявлено 896 пьяных водителей, в том числе более 200 водителей в Ижевске.
Управление ГИБДД МВД по Удмуртии напоминает, что в случае совершения правонарушения, а равно отказа от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и одновременное лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На улице Баранова в Ижевске установили освещение.
- «42 телефона и виртуальная пробка готова»: ижевчане повторили эксперимент немецкого художника.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»