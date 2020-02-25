За выходные в Ижевске выявлено 32 пьяных водителя

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:21:17+03:00

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В Ижевске за выходные выявлено и исключено из процесса дорожного движения 32 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В выходные были проведены рейды на выявление пьяных водителей сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Росгвардии по Удмуртии. Все пойманные водители привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Всего с начала года было выявлено 896 пьяных водителей, в том числе более 200 водителей в Ижевске.

Управление ГИБДД МВД по Удмуртии напоминает, что в случае совершения правонарушения, а равно отказа от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и одновременное лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU