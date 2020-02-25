2020-02-25T15:39:56+03:00
Общество

На улице Баранова в Ижевске установили освещение

Проверку проводила районная прокуратура
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске на улице Баранова установили освещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В ходе проверки установлено, что на дороге общего пользования по улице Баранова на участке по улице Селтинской до улицы О. Кошевого нет освещения, - сообщает пресс-служба.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры в конце декабря 2019 освещение было установлено и исправно функционирует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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