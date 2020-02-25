Архитекторы из Москвы рассказали, как можно развивать Ижевск при минимальном бюджете

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:12:25+03:00

А также рассказали, как можно решить проблему пробок в городе

Изменить размер текста: A A

25 февраля в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) Даниил Хлебников, руководитель КБ «Стрелка» и Марина Нургалиева, руководитель центра развития городской среды Удмуртии рассказали о возможности комплексного развития Ижевска.

- Сложно сказать, какие проблемы есть в Ижевске, я пока присматриваюсь. Вот, например, огромная надпись на стене дома «Не кантовать», мне кажется это интересно и создает настроение и надпись «Чайковский». Я рад, что в городе видны выделенные полосы, что видны велодорожки и в целом город развивается, - отметил Даниил Хлебников.

По словам Даниила, вопрос комфорта не в деньгах. В целом, чтобы людям было комфортно, нужны минимальные вложения, и здесь нужен грамотный хороший проект. Необязательно заковывать все в бетон, гранит, зачастую можно обойтись минимальными решениями и это будет хорошо для жителей.

О чем еще рассказали специалисты, можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще одно ДТП с пострадавшими произошло 24 февраля. На этот раз в Ижевске.

- «42 телефона и виртуальная пробка готова»: ижевчане повторили эксперимент немецкого художника.

Как комплексно развивать Ижевск при ограниченном бюджете? 00:00 00:00

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU