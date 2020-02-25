Архитекторы из Москвы рассказали, как можно развивать Ижевск при минимальном бюджете
25 февраля в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) Даниил Хлебников, руководитель КБ «Стрелка» и Марина Нургалиева, руководитель центра развития городской среды Удмуртии рассказали о возможности комплексного развития Ижевска.
- Сложно сказать, какие проблемы есть в Ижевске, я пока присматриваюсь. Вот, например, огромная надпись на стене дома «Не кантовать», мне кажется это интересно и создает настроение и надпись «Чайковский». Я рад, что в городе видны выделенные полосы, что видны велодорожки и в целом город развивается, - отметил Даниил Хлебников.
По словам Даниила, вопрос комфорта не в деньгах. В целом, чтобы людям было комфортно, нужны минимальные вложения, и здесь нужен грамотный хороший проект. Необязательно заковывать все в бетон, гранит, зачастую можно обойтись минимальными решениями и это будет хорошо для жителей.
О чем еще рассказали специалисты, можно послушать по ссылке.
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Как комплексно развивать Ижевск при ограниченном бюджете?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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