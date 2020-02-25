29-летняя жительница Ижевска обвиняется в организации и проведении азартных игр
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней ижевчанки. Ее подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- В марте 2019 года женщина в арендуемом помещении незаконно организовывала игровой салон, где проводила азартные игры. 17 февраля полицейскими пресечена деятельность игорного заведения, его организатор задержана, - сообщает пресс-служба.
В рамках первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия и обыски. Было изъято большое количество компьютеров и телефонов. Следователем готовятся материалы для предъявления подозреваемой обвинения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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