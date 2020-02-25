29-летняя жительница Ижевска обвиняется в организации и проведении азартных игр

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:58:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней ижевчанки. Ее подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В марте 2019 года женщина в арендуемом помещении незаконно организовывала игровой салон, где проводила азартные игры. 17 февраля полицейскими пресечена деятельность игорного заведения, его организатор задержана, - сообщает пресс-служба.

В рамках первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия и обыски. Было изъято большое количество компьютеров и телефонов. Следователем готовятся материалы для предъявления подозреваемой обвинения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину.

- Еще одно ДТП с пострадавшими произошло 24 февраля. На этот раз в Ижевске.

- Скульптор из Ижевска победила на международном фестивале снежных фигур в Финляндии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU