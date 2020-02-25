Школьник из Ижевска упал в реку
В Ижевске школьник опрокинулся через мост и упал в реку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
- Группа мальчиков, возвращаясь после школы, играли и кувыркались в снегу на мосту через реку Чепца. Один из них, не рассчитав силы, опрокинулся через мост и упал в реку, - сообщает пресс-служба.
Спасателей вызвали одноклассники. Прибывшие сотрудники спасательной службы подняли ребенка и передали сотрудникам скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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