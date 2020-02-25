Школьник из Ижевска упал в реку

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:24:06+03:00

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В Ижевске школьник опрокинулся через мост и упал в реку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

- Группа мальчиков, возвращаясь после школы, играли и кувыркались в снегу на мосту через реку Чепца. Один из них, не рассчитав силы, опрокинулся через мост и упал в реку, - сообщает пресс-служба.

Спасателей вызвали одноклассники. Прибывшие сотрудники спасательной службы подняли ребенка и передали сотрудникам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU