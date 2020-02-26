2020-02-26T07:40:23+03:00
Общество

Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве

Будем взаимодействовать в торговле, науке и культуре
Дмитрий Бикин
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Фото: пресс-служба городаФото: пресс-служба города
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и председатель Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович 25 февраля подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Предполагается, что взаимодействовать города будут в сферах торговли, науки и культуры.

– В рамках сотрудничества в экономической сфере уже подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым возможно привлечение к участию белорусских организаций в Удмуртии и наоборот. Безусловно, взаимодействие между двумя столицами должно быть наиболее плотным, – отметил Олег Бекмеметьев.

О каких именно инвестиционных проектах идет речь пока не говорится. Предполагается, что будет использоваться удачный опыт городов в этих сферах. Например, ранее СМИ писали о том, что в рамках этих отношений возможно создание в Удмуртии селекционного центра в области картофелеводства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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