Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и председатель Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович 25 февраля подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Предполагается, что взаимодействовать города будут в сферах торговли, науки и культуры.
– В рамках сотрудничества в экономической сфере уже подготовлен перечень инвестиционных проектов, по которым возможно привлечение к участию белорусских организаций в Удмуртии и наоборот. Безусловно, взаимодействие между двумя столицами должно быть наиболее плотным, – отметил Олег Бекмеметьев.
О каких именно инвестиционных проектах идет речь пока не говорится. Предполагается, что будет использоваться удачный опыт городов в этих сферах. Например, ранее СМИ писали о том, что в рамках этих отношений возможно создание в Удмуртии селекционного центра в области картофелеводства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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