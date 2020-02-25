Скульптор из Ижевска победила на международном фестивале снежных фигур в Финляндии

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:12:57+03:00

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Скульптор из Ижевска Марина Соловатова победила на международном фестивале снежных скульптур в Финляндии. Об этом девушка написала на странице в соцсетях.

- Победа в номинации голосование «subCULTURE». Снег, резьба по снегу, - написала Марина Соловатова.

В конкурсе приняли участие художники из Германии, Польши, Украины, Чехии, Финляндии, Мексики, Белоруссии. Отбор от России прошла единственная команда.

Напомним, ижевчане завоевали первое место в Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур.

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ИСТОЧНИК KP.RU