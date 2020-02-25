Скульптор из Ижевска победила на международном фестивале снежных фигур в Финляндии
Скульптор из Ижевска Марина Соловатова победила на международном фестивале снежных скульптур в Финляндии. Об этом девушка написала на странице в соцсетях.
- Победа в номинации голосование «subCULTURE». Снег, резьба по снегу, - написала Марина Соловатова.
В конкурсе приняли участие художники из Германии, Польши, Украины, Чехии, Финляндии, Мексики, Белоруссии. Отбор от России прошла единственная команда.
Напомним, ижевчане завоевали первое место в Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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