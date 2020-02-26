36-летнюю женщину разыскивают в Ижевске

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:23:37+03:00

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В Ижевске разыскивают 36-летнюю Частикову Анастасию Андреевну. 24 февраля она вышла в 21:00 из дома по адресу улица Красногеройская и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: на вид 30 лет, рост 157 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже лопаток, глаза зеленые. Над верхней губой родинка.

Была одета в розовую вязанную шапку с черным помпоном, черный пуховик до пояса, серые спортивные обтягивающие штаны, черные кроссовки с белой подошвой.

Может передвигаться на машине «Мазда 6» темно-вишневого цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве.

- Вы только посмотрите, как стали работать мошенники! Ничего святого!

ИСТОЧНИК KP.RU