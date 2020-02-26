За ночь в Ижевске выпала треть месячной нормы осадков
В Ижевске за минувшую ночь выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- 26 февраля, в среду, на дорогах города работают 106 единиц спецтехники и 107 рабочих. В первую очередь техника занимается расширением проезжей части, расчисткой пешеходных переходов, перекрестков, гостевых стоянок, тротуаров, вывозов снега, - говорится в сообщении.
Глава города Олег Бекмеметьев дал поручение обеспечить нормативное состояние дорог, дворов многоквартирных домов, особое внимание уделить очистке кровель жилых домов от снега и наледи.
Если у вас есть жалобы по содержанию дорог горожанам необходимо обращаться в следующие службы:
- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).
- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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