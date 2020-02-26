Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск
По маршруту Нижнекамск-Ижевск-Нижнекамск запустили рельсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
- В автобусах РА-3 улучшенные технические характеристики, экономичность. Он оборудован системой пассивной безопасности, в пассажирском салоне и кабине машиниста есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Также имеются биотуалеты, удобные кресла, видеонаблюдение, предлагается чайная продукция, стоит кулер, - сообщает пресс-служба.
Максимальная вместимость автобуса – 195 человек, в двух вагонах 150 мест для сидения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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