Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:43:00+03:00

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По маршруту Нижнекамск-Ижевск-Нижнекамск запустили рельсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

- В автобусах РА-3 улучшенные технические характеристики, экономичность. Он оборудован системой пассивной безопасности, в пассажирском салоне и кабине машиниста есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Также имеются биотуалеты, удобные кресла, видеонаблюдение, предлагается чайная продукция, стоит кулер, - сообщает пресс-служба.

Максимальная вместимость автобуса – 195 человек, в двух вагонах 150 мест для сидения.

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ИСТОЧНИК KP.RU