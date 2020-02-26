На территории Ижевского механического завода произошел выброс аммиачной селитры

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:55:05+03:00

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26 февраля в Ижевске на территории механического завода произошел выброс аммиачной селитры. Об этом сообщает руководство завода.

- На производстве произошел выброс удобрения в объеме около 10 литров, при этом пострадали три человека. Их отвезли в больницу Ижевска с ожогами средней степени тяжести, - сообщает руководство.

Сейчас руководство предприятия начало служебное расследование по данному факту, в ходе которого будут установлены причины случившегося.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, разрушений зданий, сооружений и оборудования не произошло. Технологический процесс на данном участке производства временно приостановлен.

СПРАВКА «КП»

Аммиачная селитра - минеральное удобрение на основе азота. Представляет собой мелкие фракции кристаллов и потенциально опасна из-за содержащейся в её составе аммонийной соли азотной кислоты, которая способна взорваться или загореться при попадании в вещество органических соединений (например, угольной кислоты).

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ИСТОЧНИК KP.RU