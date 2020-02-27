6 марта возобновятся работы на долгострое на улице Петрова, 49 в Ижевске

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:03:46+03:00

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6 марта на объект по адресу Петрова, 49 в Ижевске выйдет новый подрядчик. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей страничке в Инстаграм.

Это последний из оставшихся крупных объектов в Удмуртии, где возобновится строительство в рамках решения проблемы обманутых дольщиков. В 16-этажном доме предусмотрено 150 квартир и гараж-стоянка для автомобилей. На текущий момент возведено 8 этажей.

Фото: instagram.com/semenov_yaroslav78

Фото: instagram.com/semenov_yaroslav78

- Для продолжения стройки речку Чемошурку заключили в коллектор, а лог засыпали. Сейчас на объекте идут подготовительные работы - обустраивается площадка для тяжелой техники, расчищается территория, - отметил Семенов.

Фото: instagram.com/semenov_yaroslav78

Напомним, с конца 2015 года строительство на объекте не велось. Директор компании в 2016 году был осужден за убийство бизнесмена. Заложниками ситуации стали 123 обманутых дольщика.

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ИСТОЧНИК KP.RU