Полномочный представитель президента России в ПФО приедет в Удмуртию
27 февраля в Удмуртию приедет полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщается на официальном сайте представителя.
- Рабочие поездки в Удмуртию и Кировскую область запланированы на 27-28 февраля. В программе: обсуждение нацпроектов и исполнение майского указа Президента России Владимира Путина; общение с ветеранами и вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.
Напомним, Игорь Комаров посещал Ижевск в марте 2019 года (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На территории одного из заводов в Ижевске произошел выброс аммиачной селитры.
- Главврач 1 РКБ рассказал, сколько детей родилось в Перинатальном центре за 10 лет работы.
- За ночь в Ижевске выпала треть месячной нормы осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»