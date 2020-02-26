2020-02-26T13:36:48+03:00
Политика

Полномочный представитель президента России в ПФО приедет в Удмуртию

Игорь Комаров посетит республику с рабочим визитом
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

27 февраля в Удмуртию приедет полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщается на официальном сайте представителя.

- Рабочие поездки в Удмуртию и Кировскую область запланированы на 27-28 февраля. В программе: обсуждение нацпроектов и исполнение майского указа Президента России Владимира Путина; общение с ветеранами и вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Комаров посещал Ижевск в марте 2019 года (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На территории одного из заводов в Ижевске произошел выброс аммиачной селитры.

- Главврач 1 РКБ рассказал, сколько детей родилось в Перинатальном центре за 10 лет работы.

- За ночь в Ижевске выпала треть месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полномочный представитель президента России в ПФО приедет в Удмуртию
На территории Ижевского механического завода произошел выброс аммиачной селитры
Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске
Завод «Ижсталь» выполнил условия коллективного договора
За 10 лет в Перинатальном центре Удмуртии родилось 38 тысяч детей
Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищений денег с банковских карт
«Дом.ru Бизнес» и Яндекс помогут клиентам оператора с запуском рекламных кампаний
За ночь в Ижевске выпала треть месячной нормы осадков
Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск
36-летнюю женщину разыскивают в Ижевске
В 2019 году от отравлений в Удмуртии скончалось 417 человек
Жители Воткинска теперь могут выходить в интернет на скорости до 600 Мбит/с
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
Семь человек получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
Сняли порчу: в Ижевске у пенсионера украли деньги и драгоценности
Отопление отключили в доме с двумя детьми из-за долгов в Удмуртии
Школьник из Удмуртии упал в реку
Архитекторы из Москвы рассказали, как можно развивать Ижевск при минимальном бюджете
За выходные в Ижевске выявлено 32 пьяных водителя
Ижевчане могут выиграть поездку на фестиваль индийского кино