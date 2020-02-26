Полномочный представитель президента России в ПФО приедет в Удмуртию

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:36:48+03:00

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27 февраля в Удмуртию приедет полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщается на официальном сайте представителя.

- Рабочие поездки в Удмуртию и Кировскую область запланированы на 27-28 февраля. В программе: обсуждение нацпроектов и исполнение майского указа Президента России Владимира Путина; общение с ветеранами и вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Комаров посещал Ижевск в марте 2019 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU