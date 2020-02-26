Мужчину из Удмуртии, по вине которого погибли два человека, осудили
В Удмуртии вынесли приговор 56-летнему местному жителю. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
- Установлено, что 14 декабря 2019 года подсудимый ехал за рулем снегохода с санями. Он перевозил двоих знакомых. Мужчина выехал на лед реки Камы, где под тяжестью снегохода лед провалился, а пассажиры не смогли выбраться и утонули, - сообщает пресс-служба.
Подсудимый признал вину в совершении преступления в полном объеме. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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