2020-02-26T17:06:12+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии, по вине которого погибли два человека, осудили

Они ехали по льду на снегоходе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Удмуртии вынесли приговор 56-летнему местному жителю. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- Установлено, что 14 декабря 2019 года подсудимый ехал за рулем снегохода с санями. Он перевозил двоих знакомых. Мужчина выехал на лед реки Камы, где под тяжестью снегохода лед провалился, а пассажиры не смогли выбраться и утонули, - сообщает пресс-служба.

Подсудимый признал вину в совершении преступления в полном объеме. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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