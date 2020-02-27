2020-02-27T06:27:44+03:00
Общество

В Удмуртии из-за гриппа и ОРВИ закрыли 7 школ и 12 детских садов

С 17 по 23 февраля заболело более 18 000 человек
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГРАЧЕВФото: Сергей ГРАЧЕВ
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На прошедшей неделе в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ полностью был закрыты 7 школ (в Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Увинском, Граховском районах и Ижевске) и 12 детских садов (в Селтинском, Воткинском, Игринском, Дебесском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах и. Сарапуле). Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 17 по 23 февраля в республике заболело 18 272 человека (в том числе 12 094 ребенка), что выше по сравнению с предыдущей неделей на 3,4%. В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8 672 человека, в том числе. 5490 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы региона выше эпидпорога на 12,4%.

Также эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Граховском, Воткинском, Кезском районах, Сарапуле, Можге и Глазове.

Отмечается, что с начала эпидсезона исследованы мазки от 1487 больных респираторными инфекциями. Лабораторно подтверждено 272 случая гриппа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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