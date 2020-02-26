Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищений денег с банковских карт

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:44:58+03:00

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Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищении денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Задержанная оказалась 39-летней жительницей Челябинска. Установлено, что находясь в своей квартире, женщина звонила гражданам, и представлялась сотрудницей банка. Далее она сообщала, что с их карт пытаются снять деньги. Чтобы избежать потери денег, нужно было перевести сбережения на «безопасный» счет. Жители Удмуртии верили мошеннице и переводили деньги, - сообщает пресс-служба.

На данный момент потерпевшими признаны шесть жителей республики. По фактам хищений возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU