2020-02-26T10:44:58+03:00
Происшествия

Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищений денег с банковских карт

Женщина оказалась жительницей Челябинска
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищении денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Задержанная оказалась 39-летней жительницей Челябинска. Установлено, что находясь в своей квартире, женщина звонила гражданам, и представлялась сотрудницей банка. Далее она сообщала, что с их карт пытаются снять деньги. Чтобы избежать потери денег, нужно было перевести сбережения на «безопасный» счет. Жители Удмуртии верили мошеннице и переводили деньги, - сообщает пресс-служба.

На данный момент потерпевшими признаны шесть жителей республики. По фактам хищений возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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