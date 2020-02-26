Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищений денег с банковских карт
Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищении денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Задержанная оказалась 39-летней жительницей Челябинска. Установлено, что находясь в своей квартире, женщина звонила гражданам, и представлялась сотрудницей банка. Далее она сообщала, что с их карт пытаются снять деньги. Чтобы избежать потери денег, нужно было перевести сбережения на «безопасный» счет. Жители Удмуртии верили мошеннице и переводили деньги, - сообщает пресс-служба.
На данный момент потерпевшими признаны шесть жителей республики. По фактам хищений возбуждены уголовные дела.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- До Татарстана с комфортом! Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск.
- Внимание! В Ижевске разыскивают пропавшую девушку.
- В Роспотребнадзоре по Удмуртии рассказали, сколько человек в 2019 году скончалось от отравления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»