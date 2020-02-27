В Ижевске собирают деньги на памятник легендарному хоккеисту Сергею Абрамову

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:03:25+03:00

На его строительство нужно 300 000 рублей

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В Ижевске собирают 300 000 рублей на памятник легендарному хоккеисту Сергею Абрамову. Об этом «Комсомолке» рассказал сын хоккеиста Константин Абрамов.

- Хочется сделать так, чтобы дети, младшее поколение видели и помнили. Выбрали большой могильный камень в 190 сантиметров, настоящая скала, как и отец при жизни, - рассказывает Константин Абрамов.

Согласно проекту, мемориал будет выполнен в черном цвете. Помимо обычного портрета на лицевой стороне могильного камня, сзади будет располагаться фотография молодого Сергея Абрамова во время игры.

Фото: предоставлено Константином Абрамовым

По словам Константина, треть суммы уже собрана, и помощь приходит со всего мира. По всем вопросам о помощи можно обратиться сюда.

Напомним, что хоккеист Сергей Абрамов скончался в мае прошлого года. Ему было всего 62 года.

СПРАВКА КП

Сергей Егорович Абрамов, родился 10 июля 1956 года. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», где играл до 1978 года. Следующие два года – за новосибирский «СКА». В 1980 году вышел на лед в Ижевске и после этого не покидал «Ижсталь» в течение 12 сезонов.

Мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Удмуртской АССР. Двукратный чемпион мира (1975, 1976 гг.), победитель (1975 г.) и серебряный призер (1974 г.) чемпионатов Европы среди юниорских и молодежных команд. Двукратный победитель Кубка Федерации Хоккея России.

Рекордсмен «Ижстали» в Высшей лиге по: числу сыгранных встреч – 218, заброшенным шайбам – 81, голевым передачам – 93, числу очков по системе «гол+пас» – 174. Лучший бомбардир страны по итогам первого этапа чемпионата СССР сезона 1985-1986 гг. За 12 сезонов в «Ижстали» забросил около 300 шайб.

С 1994 по 2006 гг. и с 2012 по 2013 гг. – главный тренер ХК «Ижсталь».

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ИСТОЧНИК KP.RU