Семь человек получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
Еще одно крупное ДТП произошло на этой неделе. 25 февраля на 15 км дороги «Сарапул-Каракулино» столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.
В аварии пострадали 7 человек, в том числе двое детей. О погибших не сообщается.
Напомним, ранее на трассах в двух ДТП погибли 4 человека и еще 8 получили травмы. В одной из аварий сиротой осталась годовалая девочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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