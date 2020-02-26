Семь человек получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одно крупное ДТП произошло на этой неделе. 25 февраля на 15 км дороги «Сарапул-Каракулино» столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

В аварии пострадали 7 человек, в том числе двое детей. О погибших не сообщается.

Напомним, ранее на трассах в двух ДТП погибли 4 человека и еще 8 получили травмы. В одной из аварий сиротой осталась годовалая девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трое детей и один взрослый получили травмы в ДТП в Ижевске

В ДТП на трассе Удмуртии погибло двое взрослых и двое детей

ИСТОЧНИК KP.RU