Курсы по подготовке к Тотальному диктанту стартовали в Ижевске

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:45:34+03:00

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В преддверии международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», с 24 февраля в Ижевске начались бесплатные курсы по подготовке ко всемирной образовательной акции.

В этом году их можно будет посетить практически в любой день, выбрав для себя удобное время и удобную площадку:

- «Русский по понедельникам» с 18.00 в Библиотеке им. Л. Толстого (ул. Ворошилова, 18);

- «Русский по вторникам» с 18.30 в Библиотеке №24 (ул. Воровского, 24);

- «Русский по средам»;

- с 18.30 в Библиотеке им. Н. Некрасова (ул. В. Сивкова, 158), Национальной библиотеке УР (ул. 30 лет Победы, 14) и Библиотеке им. И. Наговицына (ул. 9-е Января, 181);

- с 19.30 в Библиотеке им. Ф. Васильева (ул. 50 лет Пионерии, 22);

- «Русский по четвергам» с 18.30 в Библиотеке №23 (ул. 40 лет Победы, 56а).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, программа курсов рассчитана на восемь занятий длительностью полтора-два часа. Темы занятий разработал Филологический совет проекта на основе текста этого года, чтобы каждый участник мог подготовиться к акции заранее, освежить в памяти правила русского языка.

Напомним, что в этом году тотальный диктант пройдет 4 апреля. Столицей акции объявлен Санкт Петербург. Именно туда приедет автор текста Андрей Геласимов, чтобы лично прочитать диктант на главной площадке всемирной акции - в здании Главного штаба Зимнего дворца. Андрей Геласимов - современный российский писатель, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров» и др., а также лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Студенческий Букер».Четыре части, которые 4 апреля напишут участники со всего мира, будут составлять одну общую историю, посвященную жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

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ИСТОЧНИК KP.RU