27 февраля местами по Удмуртии ожидается туман
27 февраля, в четверг, местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
- В ближайший час с сохранением до 19 часов 27 февраля 2020 года местами по Удмуртской Республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, - говорится в сообщении.
Автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок, быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, воздерживаться от резкого торможения.
Пешеходам – переходить дорогу в установленных местах, маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.
По данным сайта Яндекс погода, 27 февраля, днем ожидается −1…0 градусов, пасмурно, ночью 0 градусов. 28 февраля днем прогнозируется до +3 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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