27 февраля местами по Удмуртии ожидается туман

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:22:00+03:00

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27 февраля, в четверг, местами по Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- В ближайший час с сохранением до 19 часов 27 февраля 2020 года местами по Удмуртской Республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок, быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, воздерживаться от резкого торможения.

Пешеходам – переходить дорогу в установленных местах, маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.

По данным сайта Яндекс погода, 27 февраля, днем ожидается −1…0 градусов, пасмурно, ночью 0 градусов. 28 февраля днем прогнозируется до +3 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU