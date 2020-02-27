Пять человек пострадали в ДТП в Ижевске

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:45:04+03:00

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В Ижевске напротив дома №19 на улице Заречное шоссе столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 28-летний водитель машины «ВАЗ-2110» вылетел на «встречку», где врезался в «Субару» под управлением 37-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2110» и его пассажиры: двухлетняя девочка и 21-летняя девушка и водитель «Субару» и его пассажир – 31-летняя женщина получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU