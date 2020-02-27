Врач из Удмуртии разрешала водителям, страдающим алкоголизмом, продолжать управлять транспортом

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:58:23+03:00

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В Удмуртии врач-нарколог разрешала больным с диагнозом «алкогольная зависимость II стадия» продолжать ездить на машине. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда.

- Установлено, что 45-летняя женщина лечила людей с наркологическими расстройствами. Она записывала в карты пациентов с диагнозом «алкоголизм» ложные сведения о том, что они могут управлять транспортом и подписывала. В результате люди, которые представляли опасность для общества, получали медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению машины, - сообщает пресс-служба.

Подсудимая признала свою вину, суд прекратил уголовное дело и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 36 000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU