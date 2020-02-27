В ижевской квартире обнаружили труп 29-летнего мужчины

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:29:11+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 24 февраля 2020 года в квартире в Ленинском районе Ижевска обнаружили тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Установлено, что молодой человек выпивал с 41-летним малознакомым мужчиной. Между ними произошла ссора, и обвиняемый избил потерпевшего, - сообщает пресс-служба.

В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Полицейские в этот же день задержали злоумышленника. Ему было предъявлено обвинение, материалы дела направлены в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU