2020-02-28T07:26:44+03:00
Общество

В марте в Удмуртии ожидается похолодание до -12 градусов

В целом синоптики обещают раннюю и теплую весну
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков в марте в Удмуртии ожидается похолодание до -12 градусов. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

- Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим, - цитирует РИА-Новости синоптика.

Средняя температура в начале марта будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. Отклонение от нормы будет на 5-6 градусов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Когда школьники из многодетных семей смогут бесплатно питаться в столовых?

- «Девушку в моей одежде всегда заметно: инженер из Ижевска создала собственный бренд одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24