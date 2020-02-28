28 Февр. 2020 2020-02-28T07:26:44+03:00

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По прогнозам синоптиков в марте в Удмуртии ожидается похолодание до -12 градусов. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

- Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим, - цитирует РИА-Новости синоптика.

Средняя температура в начале марта будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. Отклонение от нормы будет на 5-6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU