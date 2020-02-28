Жителя Удмуртии осудили за смерть матери

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:23:07+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 28-леинему местному жителю. Его обвиняли в убийстве матери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина был в квартире матери. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и направила его на сына. Мужчина обхватил руку матери и направил его острием в область ноги, который в процессе вонзился в правую ногу. От полученной травмы женщина скончалась на месте, - сообщает пресс-служба.

С учетом того, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести впервые, возместил вред, причиненный преступлением, признал свою вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU