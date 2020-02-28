2020-02-28T13:16:40+03:00
Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева эксклюзивно рассказала о расставании с Андреем Лазукиным

А также прокомментировала паузу Алины Загитовой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
Изменить размер текста:

Не так давно фигуристка Елизавета Туктамышева в эксклюзивном интервью «Аргументам и фактам - Санкт-Петербург» о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным.

- Это правда. Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства, - ответила Лиза.

Также фигуристка прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить выступления.

- Загитова приостановила выступления, но она в 17 лет завоевала все возможные титулы. По себе знаю, как это сложно, когда уже есть медали высокого достоинства, все равно регулярно ходить на тренировки, искать мотивацию. Верю: небольшой перерыв поможет Алине понять, чего она хочет, - отметила фигуристка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступила в роли комментатора. Спортсменка уже поделилась своими впечатлениями.

- Вот это да! Елизавета Туктамышева почти овладела новым четверным прыжком.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России 2020 Показательный номер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абоненты Tele2 Приволжья перешли на 4G-устройства
По итогам 2019 года в Удмуртии смертность в ДТП сократилась на 12%
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Ижевчане выбирают Егора Крида в качестве «звезды» на день рождения города
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке
Удмуртия оказалась лидером в рейтинге по продажам алкоголя в 2019 году
Фигуристка Елизавета Туктамышева эксклюзивно рассказала о расставании с Андреем Лазукиным
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1 млн рублей
Могут ли жители Ижевска не платить старшему по дому?
Масленичные гулянья пройдут во всех районах Ижевска 29 февраля
Девятиклассник ижевской школы задержан за покушение на сбыт наркотиков
В прошлом году асфальтовый завод в Ижевске запустили в середине апреля
Жителя Удмуртии осудили за смерть матери
Главе Удмуртии объявлена благодарность президента России
В марте в Удмуртии ожидается похолодание до -12 градусов
Бывшему управляющему и смотрителю кладбища «Южное» в Ижевске вынесли приговор
Школьники из многодетных семей Удмуртии с 1 по 11 класс начнут питаться бесплатно с 1 марта
Военный обозреватель телеканала «Звезда» рассказал о трагедии в Буденновске
Кафе «Кораблик» на набережной Ижевска планируют продать за 13 млн рублей
Лыжница из Удмуртии заняла третье место на этапе Кубка России
В ижевской квартире обнаружили труп 29-летнего мужчины
Врач из Удмуртии разрешала водителям, страдающим алкоголизмом, продолжать управлять транспортом