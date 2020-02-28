Фигуристка Елизавета Туктамышева эксклюзивно рассказала о расставании с Андреем Лазукиным
Не так давно фигуристка Елизавета Туктамышева в эксклюзивном интервью «Аргументам и фактам - Санкт-Петербург» о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным.
- Это правда. Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства, - ответила Лиза.
Также фигуристка прокомментировала решение Алины Загитовой приостановить выступления.
- Загитова приостановила выступления, но она в 17 лет завоевала все возможные титулы. По себе знаю, как это сложно, когда уже есть медали высокого достоинства, все равно регулярно ходить на тренировки, искать мотивацию. Верю: небольшой перерыв поможет Алине понять, чего она хочет, - отметила фигуристка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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