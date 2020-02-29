2020-02-29T10:48:48+03:00
Общество

«Программу писать не надо – все есть»: Светлану Сурганову необычно встретили поклонники в Ижевске

Концерт группы Сурганова и Оркестр выступила 28 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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28 февраля в Ижевске прошел концерт группы Сурганова и Оркестр. Традиционно поклонники встретили Светлану Сурганову необычным способом. Видео солистка группы опубликовала в «Инстаграм».

В гримерке Светлану ждала нарисованная афиша со всеми песнями тура-2020 года. И подпись «Город Ижевск приветствует вас». С одной стороны афиши написаны названия песен на русском языке, с другой –на удмуртском.

- Программку не надо писать! Сразу знаешь, что играть. Причем не только на нашем языке, но и на удмуртском, - отметила Светлана.

Концерт прошел в домашней обстановке, уютно. В самом начале солистка группы сказала, что все юбилейные туры прошли и сейчас «Хотим, как на кухне, как раньше».

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Поклонники сделали сюрприз Светлане Сургановой перед концертом в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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