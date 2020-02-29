Дорожные службы Ижевска устраняют последствия ледяного дождя
В Ижевске дорожные службы устраняют последствия ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Проводится обработка от наледи тротуаров, подходов к остановкам, остановочных площадок. На территории биатлонного комплекса им. Демидова, на Центральной площади для предотвращения скользкости применяется песчано-соляная смесь как наиболее эффективный противогололедный материал при таких погодных условиях, - говорится в сообщении.
В местах массовых мероприятий также была проведена обработка противогололедными материалами. Сегодня днем на улицы города вышли 67 единиц спецтехники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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