2020-02-29T12:29:06+03:00
Общество

Дорожные службы Ижевска устраняют последствия ледяного дождя

Дождь был ночью 29 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске дорожные службы устраняют последствия ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Проводится обработка от наледи тротуаров, подходов к остановкам, остановочных площадок. На территории биатлонного комплекса им. Демидова, на Центральной площади для предотвращения скользкости применяется песчано-соляная смесь как наиболее эффективный противогололедный материал при таких погодных условиях, - говорится в сообщении.

В местах массовых мероприятий также была проведена обработка противогололедными материалами. Сегодня днем на улицы города вышли 67 единиц спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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