2020-02-29T15:47:27+03:00
Спорт

Стрелок из Удмуртии завоевала золото на чемпионате Европы

Соревнования прошли 28 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
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Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова в составе сборной России стала чемпионкой Европы в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте. Об этом сообщает портал sportur.ru.

В Польше 28 февраля прошли соревнования в рамках чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Спортсмены разыграли медали в олимпийском упражнении «стрельба из пневматической винтовки, 10 м, пара смешанная».

Юлия Каримова и Владимир Масленников одержали победу в финале над сборной Венгрии со счетом 17:13. Бронзу получила пара из Хорватии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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