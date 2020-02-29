Стрелок из Удмуртии завоевала золото на чемпионате Европы
Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова в составе сборной России стала чемпионкой Европы в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте. Об этом сообщает портал sportur.ru.
В Польше 28 февраля прошли соревнования в рамках чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Спортсмены разыграли медали в олимпийском упражнении «стрельба из пневматической винтовки, 10 м, пара смешанная».
Юлия Каримова и Владимир Масленников одержали победу в финале над сборной Венгрии со счетом 17:13. Бронзу получила пара из Хорватии.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Инна Кудряшова работает инженером-конструктором на концерне «Калашников». Непростую техническую работу ижевчанка совмещает с весьма творческим хобби - она создала собственный бренд одежды. Подробности выяснила «Комсомолка».
- Дорожные службы Ижевска устраняют последствия ледяного дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»