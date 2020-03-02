2020-03-02T09:02:09+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии, по вине которого в ДТП погибла семья, отправили под домашний арест

ДТП произошло 24 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 34-летнего мужчине, по вине которого в ДТП погибла семья, избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Игринского районного суда республики.

- 26 февраля Игринский районный суд избрал мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении участника ДТП на автодороге «Игра-Глазов». Мужчине предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц», - сообщает пресс-служба.

Напомним, 24 февраля в Игринском районе Удмуртии в ДТП погибли супруги и двое их детей. В данный момент выживший водитель находится под следствием. «Комсомолка» пообщалась родственниками погибших и экспертами, чтобы выяснить, что могло послужить причиной дорожной аварии (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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