«Аномально теплая»: синоптики подвели итоги зимы в Ижевске

2 Март 2020 2020-03-02T09:36:10+03:00

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Синоптики подвели итоги прошедшей календарной зимы. Она оказалась самой теплой на всю историю наблюдений. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

- Зима стала самой теплой в Ижевске за всю историю наблюдений. В среднем температура воздуха составляла -5,5 градусов при норме -11,6 градусов. При этом за всю зиму в Ижевске всего 4 дня была температура ниже -20 градусов (по одному дню в декабре, январе и феврале). Самая низкая температура отмечалась 29 января (-24,1 градус), - сообщает Алла Шумихина.

Также, по словам экс-пресс-секретаря, за три месяца отмечалось 27 дней с оттепелями, когда дневная температура была выше 0 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU