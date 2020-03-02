Главный синоптик зоопарка Удмуртии медведь Гоша вышел на прогулку

2 Март 2020 2020-03-02T12:44:24+03:00

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В зоопарке Удмуртии радостное событие – главный синоптик бурый медведь Гоша вышел на прогулку. Сотрудники учреждения говорят, что это означает скорейшее наступление теплой погоды.

По данным пресс-службы зоопарка, Гоша вышел на улицу еще 21 февраля. По началу сотрудники думали, что медведь может вернуться в берлогу, но нет Гоша начал прогуливаться каждый день. Кстати, в прошлом году медведь вышел в вольер лишь в конце марта.

- Некрепкий зимний сон заставлял косолапых пробуждаться для приема пищи практически каждый день. В прошлые зимы они же вставали всего один-два раза в неделю. Самое главное, что на самочувствие бурых медведей столь ранее пробуждение никак не повиляло. Гоша активен, весел, жизнерадостен, он с наслаждением валяется в снегу и нюхает весенний воздух. Вслед за ним проснулись и гималайские мишки. Следующие на очереди сурки и ежи, - отметили в пресс-службе зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU