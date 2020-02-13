2020-02-13T11:06:26+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии появился на свет детеныш альпака

Сейчас малышу всего две недели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии появился на свет детеныш альпака. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

- Он настолько игрив и жизнерадостен, что сфотографировать его оказалось задачей не из легких. Он за доли секунды убегал из кадра. Сейчас малышу всего две недели и он уже по несколько часов гуляет на улице, - сообщает пресс-служба.

Совсем скоро, в мае, детеныша альпака можно будет увидеть на площадке детского зоопарка. Там все желающие смогут его погладить, покормить и сфотографировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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