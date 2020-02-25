У белого медведя Балу из Ижевского зоопарка скоро появится пара

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:30:04+03:00

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Белую медведицу Аврору из красноярского зоопарка «Роев ручей» скоро привезут в Ижевск. Об этом сообщает «Московский комсомолец - Красноярск».

Причина переезда - отсутствие детей у Авроры и ее друга Феликса. Она живет вместе с самцом уже 10 лет. Белые медведи размножаются раз в 2-3 года, и у них в помете бывает максимум три медвежонка. У Авроры и Феликса не родилось ни одного.

-Глупостью и расточительством будет не дать второй шанс медведице Авроре построить полноценную семью. Среди всех женихов больше всего нам приглянулся медведь Балу из ижевского зоопарка, медведь «королевских», природных кровей с нелегкой судьбой. После тщательных размышлений и консультаций со специалистами зоологи парка «Роев ручей» решили, что Балу будет хорошей парой для Авроры, - цитирует «Московский комсомолец» работников зоопарка.

Аврору привезут на специальном автотрейлере. В дорогу ей положат необходимый запас еды и питья. Ее будет сопровождать специалист из «Роева ручья».

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ИСТОЧНИК KP.RU