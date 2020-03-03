Семейную пару из Удмуртии осудят за организацию и проведение азартных игр

3 Март 2020 2020-03-03T08:02:06+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении семенной пары – 47-летнего организатора и его 27-летней гражданской супруги. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в 2018 году мужчина в одном из развлекательных заведений организовал игровой клуб. Там он совместно с тремя местными жителями на протяжении года проводил азартные игры. В результате преступной деятельности был получен поход в сумме более 6 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь группе лиц грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU