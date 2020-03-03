На Воткинском шоссе в Ижевске запретят остановку
В Ижевске на Воткинском шоссе запретят остановку. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появится на Воткинском шоссе в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о некоторых дорожных изменениях. Где появятся новые дорожные знаки (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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