2020-03-03T07:02:42+03:00
Общество

На Воткинском шоссе в Ижевске запретят остановку

Там установят дорожный знак
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ya62.ruФото: ya62.ru
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В Ижевске на Воткинском шоссе запретят остановку. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появится на Воткинском шоссе в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о некоторых дорожных изменениях. Где появятся новые дорожные знаки (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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