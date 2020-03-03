Ижевчанин одержал победу в гонках на собачьих упряжках в Нижнекамске
В Нижнекамске прошли гонки на собачьих упряжках, где ижевчанин одержал победу, управляя двумя собаками. Об этом сообщает портал business-gazeta.ru.
Гонки проходили в минувшие выходные, участников разделили на классы по количеству собак в упряжке, опыта и по возрасту. Ижевчанин Валентин Рудин занят первое место, управляя упряжкой из двух собак. В категории «Упряжка из 5−6 собак» победу одержал представитель Казани, а в классе «Упряжка из 3−4 собак» лучшим стал представитель Агрыза.
Среди женщин с одной собакой победила ижевчанка Татьяна Ижболдина, а с упряжкой из двух собак представительница Нижнекамска.
Такие гонки проходили в регионе впервые.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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