Ижевчанин одержал победу в гонках на собачьих упряжках в Нижнекамске

3 Март 2020 2020-03-03T08:36:14+03:00

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В Нижнекамске прошли гонки на собачьих упряжках, где ижевчанин одержал победу, управляя двумя собаками. Об этом сообщает портал business-gazeta.ru.

Гонки проходили в минувшие выходные, участников разделили на классы по количеству собак в упряжке, опыта и по возрасту. Ижевчанин Валентин Рудин занят первое место, управляя упряжкой из двух собак. В категории «Упряжка из 5−6 собак» победу одержал представитель Казани, а в классе «Упряжка из 3−4 собак» лучшим стал представитель Агрыза.

Среди женщин с одной собакой победила ижевчанка Татьяна Ижболдина, а с упряжкой из двух собак представительница Нижнекамска.

Такие гонки проходили в регионе впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU