«Выбор сделан»: ижевчане определили, кого хотят видеть в качестве звезды на Дне города
На Дне города в Ижевске выступит Егор Крид. Об этом на своей странице сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.
- Полторы недели длилось голосование за звезду на День города! Всем большое спасибо за отклик. Лидер определён - Егор Крид. Так решило большинство из нас! Уже составлены договорённости с продюсерами певца, - написал Олег Николаевич.
Также глава Ижевска отметил, что бюджетные деньги на организацию концерта не тратятся. Это подарок спонсоров.
- Кстати, в честь юбилея нашего любимого Ижевска возможен вариант организации второй вечерней площадки и приезда второй звезды. Давайте пока сохраним интригу! – проанонсировал Олег Бекмеметьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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