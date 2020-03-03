Мужчина из Удмуртии изнасиловал девушку, с которой познакомился в баре
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 27 февраля мужчина пришел в бар, где познакомился с потерпевшей и предложил проводить ее до дома. По дороге злоумышленник затащил ее в малолюдное место, избил и совершил сексуальное насилие, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и задержали его. На данный момент он находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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