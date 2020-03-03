Мужчина из Удмуртии изнасиловал девушку, с которой познакомился в баре

3 Март 2020 2020-03-03T11:52:34+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 27 февраля мужчина пришел в бар, где познакомился с потерпевшей и предложил проводить ее до дома. По дороге злоумышленник затащил ее в малолюдное место, избил и совершил сексуальное насилие, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и задержали его. На данный момент он находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU