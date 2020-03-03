«Краситься начала, когда стала заниматься у Тутберидзе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Vogue
На днях в сети появилось интервью олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой для журнала Vogue*. Алина рассказала, когда начала краситься и кто придумывает ей образы для программ.
- Постоянно краситься начала, когда стала тренироваться у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит в том числе от того, как ты выглядишь. Я покупала разную косметику, смотрела мастер-классы в интернете и пробовала все на себе, - сказала Алина.
По словам чемпионки, в создании образов для программ ей помогают визажисты бренда Shiseido*, амбассадором которого является Алина.
- Но до сих пор я часто делаю макияж и волосы укладываю себе сама - это нормальная практика для фигуристов. Процесс подготовки помогает войти в образ, настроиться, прогнать программу в голове, - отметила Загитова.
*Вог, Шисейдо
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Алина Загитова! ЗОЛОТО! Чемпионат мира 2019 ПП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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