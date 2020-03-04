2020-03-04T09:08:24+03:00
Спорт

Лыжник из Удмуртии одержал победу на чемпионате мира среди молодежи в Германии

Соревнования прошли 3 марта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: www.sportur.ruФото: www.sportur.ru
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В Германии на чемпионате мира лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев завоевал первое место в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Золото Ардашева стало первым для сборной России на молодежном чемпионате мира 2020 года. Второе место занял представитель Норвегии, а третьим – француз.

— Эта победа очень важна для меня, потому что сезон неудачно складывается. Очень много провальных стартов, кроме спринта в Оберстдорфе (11-й). Мне нравятся сложные погодные условия. Мне по сложной трассе хорошо работать, а соперникам сложно, - цитирует Сергея sport24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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