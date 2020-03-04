2020-03-04T08:44:22+03:00
Общество

Житель Татарстана пытался передать телефоны на территорию исправительной колонии в Удмуртии

Средства связи мужчина пытался доставить с помощью гексакоптера
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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Житель Татарстана с помощью гексакоптера пытался доставить в исправительную колонию Удмуртии телефоны и зарядки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Сотрудниками управления были переданы в Росимущество конфискованные у мужчины гексакоптер, пять телефонов, пять зарядных устройств, три гарнитуры, четыре кабеля от зарядного устройства, один USB кабель, - сообщает пресс-служба.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему штраф в размере 3000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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