Житель Татарстана пытался передать телефоны на территорию исправительной колонии в Удмуртии
Житель Татарстана с помощью гексакоптера пытался доставить в исправительную колонию Удмуртии телефоны и зарядки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- Сотрудниками управления были переданы в Росимущество конфискованные у мужчины гексакоптер, пять телефонов, пять зарядных устройств, три гарнитуры, четыре кабеля от зарядного устройства, один USB кабель, - сообщает пресс-служба.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему штраф в размере 3000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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