Житель Татарстана пытался передать телефоны на территорию исправительной колонии в Удмуртии

4 Март 2020 2020-03-04T08:44:22+03:00

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Житель Татарстана с помощью гексакоптера пытался доставить в исправительную колонию Удмуртии телефоны и зарядки. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Сотрудниками управления были переданы в Росимущество конфискованные у мужчины гексакоптер, пять телефонов, пять зарядных устройств, три гарнитуры, четыре кабеля от зарядного устройства, один USB кабель, - сообщает пресс-служба.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему штраф в размере 3000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU