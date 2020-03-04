На улицах Ижевска с начала года устранены ямы на площади 2,5 тысячи квадратных метров

4 Март 2020 2020-03-04T10:00:51+03:00

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В Ижевске с начала года устранено аварийных участков на дороге на площади 2,5 тысячи кв. м. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В ночь на 4 марта дорожные службы провели работы по устранению ям на улицах Красногеройская, 10 лет Октября, Кирова, 40 лет Победы, Ленина, Советская, Нижняя, Новоярушкинская, Восьмая, Кирпичная, Володарского, Марата, на Воткинском шоссе, дороге на Оранжерейный комплекс, в пр. Копровый, пр. Дзержинского, проезде от Коммунаров до Удмуртской, - отметили в пресс-службе.

Основные работы проводят ночью, чтобы не создавать помех движению.

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ИСТОЧНИК KP.RU